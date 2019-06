Alessia Macari e Oliver Kragl raccontano il loro matrimonio

Alessia Macari e Oliver Kragl hanno coronato il loro sogno d’amore il 20 maggio 2019 e sono convolati a nozze a Foggia, città dove gioca il calciatore tedesco. Adesso la vincitrice del primo "Grande Fratello Vip" racconta quel giorno speciale a "Pomeriggio Cinque": “È stata un’emozione incredibile, ho provato a non piangere per non rovinare trucco e vestito, ma in automobile un po’ di lacrime sono scese”.



Anche il neo marito ha ammesso di essersi emozionato: “Non sono riuscito a dormire, alle sei ero già sveglio. Sono arrivato in chiesa prima di lei e ho iniziato a piangere e quando lei è arrivata ho pianto anche di più”.