Alessia Macari, la prima notte di nozze con Oliver finisce a insulti: chiamata la polizia

Prima notte di nozze con lite e telefonata al 113 per la showgirl Alessia Macari e il calciatore Oliver Kragl che lunedì si sono sposati a Foggia, città dove gioca l'attaccante. All'alba è giunta ai centralini della polizia una richiesta di intervento presso la sala ricevimenti "Tenimento San Giuseppe", per una lite tra coniugi. La Macari voleva tornare a casa. Grazie anche all'intervento delle Volanti i due si sono però riappacificati

Prima di farlo è risalita nella stanza della sala ricevimenti per riprendere la fede e l'anello di fidanzamento di grande valore che nella concitazione del momento aveva dimenticato. A quel punto, grazie anche all'intervento degli agenti delle Volanti, i due si sono riappacificati e la donna ha rinunciato a tornare a casa.



Pare che la momento dell'arrivo della polizia la stanza dei neo coniugi fosse completamente a soqquadro. In una storia Instagram la Macari poi ha voluto precisare che la stanza non è stata "distrutta", come qualcuno ha scritto, e comunque nel video si è ripresa abbracciata a letto con Oliver per certificare la pace avvenuta. In un'ulteriore storia ha voluto commentare gli articoli usciti sulla vicenda con un lapidario "quante cazzate sto leggendo...".