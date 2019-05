L’esibizione a “Verissimo” di Roby Facchinetti: canta live le sue hit

Da "Perché non si vive per sempre” a “Piccola Katy”, l’esibizione live di Roby Facchinetti a “Verissimo” conquista il pubblico. Il cantante trova in studio un pianoforte da suonare, “un regalo per il compleanno appena passato”, spiega la padrona di casa, Silvia Toffanin e inizia a suonare, raccontando tra una canzone a l'altra la sua lunga carriera con I Pooh e i rapporti con la sua famiglia. “Giovanna è l’amore della mia vita, è speciale anche perché non vuole apparire”, spiega della donna che lo accompagna da 33 anni. Poi, il ricordo quasi commosso di Valerio Negrini: “Se non ci fosse stato lui i Pooh non sarebbero mai nati, è stato veramente un grande”. Ma c’è spazio anche per gli episodi divertenti: “Una volta ero in autogrill, mi sono chiuso in bagno e ho urlato ‘Non restare chiuso qui’. Sono passati due secondi e uno ha urlato ‘Pensiero’. È la forza della musica”.