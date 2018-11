Kikò, il marito di Tina Cipollari dà del co…one ad Antonio Zequila

Lite in studio a "Pomeriggio Cinque": l'argomento è la bellezza maschile. O almeno così pare. Si discute di interventi chirurgici, trapianti ai capelli, ritocchini e stile nature. Ospiti nel salotto di Barbara d'Urso ci sono, tra gli altri, Antonio Zequila e - in collegamento da Roma - Chicco Nalli, marito di Tina Cipollari. I due iniziano a beccarsi su questioni di principio, poi passano alle competizioni: "Io ho fatto questo...", "io ho fatto quello...". Fin lì la conduttrice sta al gioco. In un attimo la situazione degenera: Nalli, truccatore dei vip espode e dà all'ex naufrago del co...one. Immediata la reazione della d'Urso che richiama tutti all'ordine e, in finale di puntata, costringe Kikò alle scuse.