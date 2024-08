Katie Price arrestata, la star dei reality aveva saltato l'udienza per bancarotta

A fine aprile Katie Price è andata di nuovo in bancarotta ed è stata costretta dal giudice a lasciare la sua super villa da 11 stanze, costata 2 milioni di sterline. La top model, che di recente aveva dichiarato fallimento a causa di debiti che arrivavano a quasi un milione di euro, si trova nuovamente nei guai e questa volta a subirne le conseguenze è anche il figlio 22enne Harvey con la sindrome di Prader-Willi, autistico e parzialmente cieco. "Anche se capisco l'importanza e la gravità della questione, mi sento come se fossi trattato come un criminale. Vorrei sottolineare ancora una volta che questo ha a che fare con una circostanza finanziaria molto sfortunata che, per quanto difficile sia stata, non fare di me una persona criminale o cattiva. Milioni di persone subiscono perdite e vanno in bancarotta, per molte ragioni diverse e la mia era dovuta a gravi problemi di salute mentale e a crolli dovuti a disturbo da stress post-traumatico", ha spiegato sui social. "Anche se è stata dura, ribadisco ripetutamente il fatto che non sono imbarazzata per ciò che mi è successo. Le persone perdono la propria vita ogni giorno per l'imbarazzo e la paura di queste situazioni e il bullismo pubblico che ho subito su questo argomento semplicemente non va bene. Continuerò a parlarne e non mi vergognerò".