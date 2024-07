Il dolore più grande per Valeria, però, è stata perdere Katia come amica: "Ci siamo un po’ allontanate. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Quando mi è capitato di vederla sul palco con altri mi è dispiaciuto, mi ha fatto male. Quando vivi per tanto tempo una cosa così in simbiosi, poi vederla con un altra persona un po' male ti fa. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite, poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. C'è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta".