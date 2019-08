"Non ho mai tradito Vittorio, ma il sentimento e la passione per lui si erano spenti da tempo". Katia Fanelli si racconta al settimanale " Chi " dopo l'avventura a " Temptation Island " in coppia con Vittorio Collina e la fine della loro storia d'amore. Giura di essere "single" nonostante tantissimi corteggiatori e confessa di essere felice, pronta a partire per le vacanze in Grecia, a Mykonoas.

"Prima di Temptation Island vivevo una storia divertente - racconta - Stavamo bene. Lui era sereno, innamorato. Poi con il tempo mi sono ammosciata completamente. Tutto è venuto meno. La passione e il sentimento sono appassiti dentro me. Poco prima dell’ingresso al reality alle mie amiche ho detto: 'Mi conosco, temo di perderlo. Di perdere un bravo ragazzo'...".

Poi ammette che Vittorio le manca: "Lo ammetto. Ma dentro non sento lo stomaco che si stringe, non sento quella cosa forte che si chiama amore. Forse era solo abitudine, forse, credo. Lui resta il più grande amore della mia vita. Vittorio è convinto che io lo abbia tradito, ma deve sapere che l’ultimo uomo con cui ho fatto l’amore è proprio lui, il mio ex... ma se in due anni e mezzo non ho nemmeno avuto la forza di andare a convivere significa che un malessere era presente. Adesso, dico, per fortuna che non l’ho fatto. C’è chi prende alla leggera anche la convivenza, io ho sempre messo davanti il rispetto".