"Temptation Island", Sabrina spiazza chi critica la sua relazione con Nicola: "E se fossi incinta?"

Dopo la fine del reality di Canale 5, nonostante Sabrina e Nicola siano ad oggi più uniti che mai, c'è chi non crede nel loro amore e non perde l'occasione per criticarli. Un utente, commentando una foto della Martinengo, l'ha accusata sui social di aver plagiato Tedde scrivendole: "Tu non ti rendi conto che una donna di 42 anni che sta con un ragazzo di 30 e gli impedisce di diventare padre. Se tu e i tuoi figli li hai già avuti se tu il tuo percorso di donna matura l'hai già fatto lasciare questo ragazzo possa crescere con una donna della sua età oro con una donna che possa avere due o tre anni in più ma non con 12 anni di differenza".



Sabrina ha prima dato una risposta sibillina svelando che potrebbe essere già incinta e successivamente ha contrattaccato: "Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così.. in questo modo fai apparire Nicola come un imbecille, cosa che non è!! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà".