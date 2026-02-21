A "Verissimo"

Kaspar Capparoni sull'ex moglie: "Durante la separazione ho avuto un crollo"

Ospite a "Verissimo" l'attore parla del legame con i quattro figli: "Mi hanno dato la forza di combattere"

Tra gli ospiti a "Verissimo", Kaspar Capparoni ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, come la burrascosa separazione dalla prima moglie, Ashraf Ganouchi, e l'accusa, poi finita con un'assolutazione, di violenza domestica

"Mi ero ripromesso che mai avrei fatto passare ai miei figli quello che io, a mio tempo, avevo sofferto", spiega l'attore romano reduce dal successo insieme ad Anna Valle e Daniele Pecci nella serie tv di Canale 5 "Una nuova vita". "Quando è accaduto tutto quello (la separazione e il processo ndr) l'ho vissuta come una doppia sconfitta, non volevo accettare", aggiunge Capparoni. E sottolinea la sofferenza per l'allontanamento forzato dai figli.

"Non potevo nemmeno avvicinarmi a loro anche se era tutto inventato ed era come se tutta la mia vita fosse crollata", racconta Kaspar Capparoni che poi spiega come è riuscito a rialzarsi e ad affrontare il divorzio. "Devo ringraziare i miei figli che mi hanno dato la forza di combattere anche se in una storia d'amore suona strano".

