Kaspar Capparoni sull'ex moglie: "Durante la separazione ho avuto un crollo"

"Mi ero ripromesso che mai avrei fatto passare ai miei figli quello che io, a mio tempo, avevo sofferto", spiega l'attore romano reduce dal successo insieme ad Anna Valle e Daniele Pecci nella serie tv di Canale 5 "Una nuova vita". "Quando è accaduto tutto quello (la separazione e il processo ndr) l'ho vissuta come una doppia sconfitta, non volevo accettare", aggiunge Capparoni. E sottolinea la sofferenza per l'allontanamento forzato dai figli.