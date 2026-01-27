"Una nuova vita", Anna Valle torna su Canale 5 nella fiction con Daniele Pecci
L'attrice torna in prima serata con una nuova serie che la vedrà protagonista
Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, parte la nuova serie "Una nuova vita", che vedrà tra i protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La fiction, una coproduzione RTI - Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, vanta nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova.
"Una vita", la trama della fiction con Anna Valle
Anna Valle interpreta il personaggio di Vittoria Greco, una moglie e madre felice, oltre che un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l'incidente in montagna in cui perde la vita suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello: per tutti, a uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei. A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre dichiarata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni.
Ricominciare da capo, però, non è facile: in paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti. E poi c'è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. Gli unici che le offrono una spalla sono l’amica e assistente Iman (Martina Sammarco) e Diego (Francesco Ferdinandi). Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina), fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa. Sarà lui ad aiutarla nella battaglia legale per riottenere l’affido di Matteo e nelle indagini per individuare il vero assassino di suo marito.