"A testa alta", come finisce la fiction con Sabrina Ferilli

La giornalista fa ascoltare a Virginia l'audio con il deepfake. Nella palestra della scuola, Virginia ha un confronto con Giulia e la vicepreside confessa: "Come faccio a essere la miglior amica di una che non mi vede? Sono dieci anni che sono nell'ombra, zitta e muta. Mentre tu stai lì a testa alta a fare la grande preside dell'anno. Tu lo sapevi che a me piaceva Marco, ma guarda caso è finito con te perché finisce sempre tutto a te. E io non ce la facevo più. Quando ho incontrato Paolo, ho capito che io volevo andare lontano da te". Virginia abbraccia Giulia mentre la donna scoppia in lacrime. "Io non sapevo che Paolo lo avrebbe ammazzato", dichiara Giulia.