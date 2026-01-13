Secondo appuntamento con "A testa alta": la fiction con Sabrina Ferilli sul tema del revenge porn

Dopo il grande successo del debutto, su Canale 5 torna la storia della preside Virginia Terzi
© Da video
Mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5 torna "A testa alta", la fiction con Sabrina Ferilli. Dopo il successo dell'esordio, la mini-serie diretta da Giacomo Martelli arriva a un punto di svolta con la seconda puntata. Nella fiction, Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di "A Testa Alta", un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede.
In questo contesto si sviluppa un intreccio corale: scandali online, dinamiche familiari, primi amori e segreti destinati a emergere. Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi. Accanto a lei c'è Rocco (Francesco Petit), il figlio sedicenne, sensibile e appassionato di scacchi, che affronta le conseguenze dello scandalo mentre vive il suo primo amore per Nina (Lucia Balordi), compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex (Andrea Pittorino), figlio del Sindaco Morrone (Augusto Fornari). A sostenere Virginia ci sono Giulia (Maria Chiara Augenti), vicepreside e amica, e Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio), professore di educazione fisica che sarà pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video, ma anche e soprattutto dalle minacce che la donna inizia a ricevere.
La puntata sarà un punto di svolta del racconto, in vista del terzo appuntamento finale. Alle spalle di Virginia un nemico invisibile continua a colpirla, cercando in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e isolarla. I sospetti si addensano su suo marito Luigi (Fabrizio Ferracane), avvocato brillante che nasconde un segreto, ma anche sull'avido costruttore Bodoni (Ninni Bruschetta) e sulla sua bella e giovane figlia, Elena (Lorena Cacciatore). A un passo dal trovare il responsabile, Virginia sarà costretta a chiedersi se è pronta a pagare il prezzo della verità, soprattutto se chi ama rischia di essere in pericolo tanto quanto lei.