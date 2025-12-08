Anna Valle e Gianmarco Saurino portano in scena un amore che fa "Scandalo"

"Scandalo", le foto di scena della piece con Anna Valle e Gianmarco Saurino
Dal 9 al 21 dicembre al teatro Manzoni di Milano arriva il nuovo lavoro teatrale scritto da Ivan Cotroneo
Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 9 al 21 dicembre, "Scandalo", il nuovo lavoro teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Protagonisti sono Anna Valle e Gianmarco Saurino, ai quali si aggiungono Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella. "Scandalo" è una storia di sentimenti, seduzione, manipolazione.
Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola. Fino a quando in casa non arriva Andrea, un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.
"'Scandalo' è una commedia brillante sul pregiudizio, sui rapporti fra il maschile e il femminile, sui tabù che crediamo di esserci lasciati alle spalle e che continuano invece a tormentarci, sull’audacia e la spregiudicatezza che spesso la società legittima per gli uomini, ma mai per le donne - spiega l'autore, Ivan Cotroneo -. Un testo divertente e lucidamente spietato sul sesso, sull’amore, su tutto ciò che si può dire e non dire, fare e non fare o, nel mondo letterario, scrivere e non scrivere. Un racconto su una donna di oggi, libera, spregiudicata, per tutti vittima inconsapevole del suo desiderio, e un giovane uomo che forse la sta usando, o forse le sta solo dando l’attenzione e l’amore di cui lei ha bisogno. L’amore è sempre uno scambio. Sono i termini e gli oggetti di questo scambio a renderlo più o meno scandaloso, inaccettabile o immorale".