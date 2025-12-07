Con I Legnanesi l'amore è tutto da ridere: aprono il 2026 con "I Promossi Sposi"

I Legnanesi, le immagini dello spettacolo "I Promossi Sposi"
La nota compagnia dialettale en travesti porta il suo nuovo spettacolo al Teatro Manzoni di Milano dall'8 gennaio al 22 febbraio, per una tiratura record di 44 repliche
Dopo il successo di "Ricordati il Bonsai" con oltre 160mila spettatori in tutta Italia, I Legnanesi presentano "I Promossi Sposi", una nuova, esilarante commedia che promette risate, emozioni e riflessioni profonde sul valore dei sentimenti e delle relazioni, insieme alla Teresa, la Mabilia e il Giovanni. Un tema pensato ad hoc per omaggiare il Teatro Manzoni di Milano che ospiterà lo spettacolo dall'8 gennaio al 22 febbraio 2026, dove la compagnia torna dopo 60 anni con una tiratura record di 44 repliche. "Finalmente i Legnanesi tornano nel salotto di Milano - dice Antonio Provasio, che interpreta la Teresa ed è regista dello spettacolo -. Lo spettacolo è divertente, attuale. Siamo l’ultima compagnia che porta in scena la rivista all’italiana e per noi Fondamentale che il nostro sia un divertimento non volgare
Tutto ha inizio con una notizia incredibile: Giovanni, insolitamente triste e abbattuto, comunica a Teresa e Mabilia qualcosa che sconvolge la quotidianità della famiglia Colombo. Un errore di vecchie scartoffie comunali sembra infatti rivelare che Teresa e Giovanni… non sono mai stati sposati davvero! Da qui prende vita un susseguirsi di malintesi, imprevisti e gag irresistibili, in perfetto stile Legnanesi, dove la comicità popolare si intreccia con la dolcezza dei sentimenti veri. Tra risate e colpi di scena, i protagonisti si troveranno a fare i conti con ciò che davvero li unisce: l’amore, quello autentico, che va oltre ogni carta bollata e ogni formalità.
Oltre a Provasio i protagonisti sono Enrico Dalceri, nei panni della Mabilia, e Italo Giglioli in quelli di Giovanni, unico uomo in scena a non vestire panni da donna. "Nella prima parte ci sarà il cortile, elemento fondamentale per la cultura lombarda e per i Legnanesi - sottolinea Provasio -. Nella seconda parte ci sarà una scena al teatro Manzoni… quindi il teatro nel teatro".
Il testo è stato scritto tutto da Mitia Del Brocco, compagna di Provasio e da anni co-autrice o, come in questo caso, unica autrice degli spettacoli della compagnia. "Ho cercato di portare una nota di modernità a qualcosa che rimanendo sempre uguale a se stesso poteva apparire stantio - spiega lei -. Per la prima volta sono partita dal titolo, il che ha reso più difficile la scrittura". Modernizzare un po' la proposta dei Legnanesi significa anche ridurre leggermente la parte in dialetto strettamente lombardo. "Abbiamo leggermente italianizzato i testi - sottolinea Provasio -. Noi paghiamo dazio perché il dialetto lombardo è ostico, duro. E nel resto d'Italia è difficile arrivare, anche se ormai ci spingiamo fino a Roma con grande successo. Abbiamo voluto portare fuori dalla Lombardia la nostra proposta per non autoghettizzarci".
Nella tradizione della rivista ci saranno i numeri musicali che vedono protagonista la Mabilia. "Lo spettacolo partirà con un opening in cortile - spiega Dalceri -. Poi ci sarà un balletto della Mabilia a tema Promessi Sposi, con lei vestita da Lucia. Nel secondo tempo ci sarà uno sguardo più diretto all'attualità con un balletto dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina".
