Jodie Foster sarà la protagonista della quarta stagione di "True Detective"

Deadline ha rivelato alcuni dettagli sul futuro della serie della Hbo ideata da

Nic Pizzolato

. In primis si intitolerà "True Detective: Night Country", e sarà diretta e sceneggiata da Issa López. La Foster, anche in veste di produttrice, sarà una delle due detective, protagoniste Liz Danver. Insieme alla collega Evangeline Navarro (che per ora non ha ancora un volto), dovrà risolvere il misterioso caso di sei uomini scomparsi in Alaska da una stazione di ricerca. Tra temperature artiche e giornate inverni sempre al buio, le due investigatrici dovranno risolvere l'enigma e fare i conti anche con l'oscurità che portano dentro di loro, scavando nelle verità sepolte sotto strati di ghiaccio.

Negli ultimi anni, Jodie Foster ha recitato poco, uniche eccezioni "Hotel Artemis" del 2018 e "The Mauritanian" del 2021. Per il resto si è dedicata alla regia, proprio per il piccolo schermo, dirigendo singoli episodi di alcune delle serie tv più amate, da

"Orange Is The New Black"

"Black Mirror"

"True Detective", dopo la prima stagione del 2014 che ha visto protagonisti

Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn

Mahershala Ali e Stephen Dorff

, è tornata l'anno seguente con una seconda interpretata dae la terza con la coppia formata danel 2019.