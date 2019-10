Jennifer Aniston bacia in bocca Ellen DeGeneres in tv

L'ospitata di Jennifer Aniston all' " Ellen DeGeneres Show" , dove era stata invitata per presentare la serie tv "The Morning", ha avuto una svolta inaspettata. Durante l'intervista ha infatti confessato di non aver mai baciatouna donna e la conduttrice si è subito proposta per porre rimedio a questa "mancanza". "Hai delle labbra molto morbide", ha dichiarato la Aniston dopo averla baciata.

La Aniston ha confessato alla conduttrice (omosessuale dichiarata) di essere rimasta sconvolta quando ha baciato in tv il conduttore radiofonico Howard Stern. "Perché siete tutti così scioccati? Bacio i ragazzi sulle labbra, non ci esco ma li bacio. Tu quando hai baciato una ragazza l'ultima volta?", le ha chiesto Ellen. "Non so, io non bacio le ragazze sulle labbra", ha dichiarato imbarazzata la Aniston, mentre l'amica si preparava per farle provare la nuova esperienza.

Le due si sono scambiate un velocissimo bacetto labbra contro labbra, mandando in delirio il pubblico in studio. "Ecco cosa volevano vedere", ha dichiarato soddisfatta Ellen prima di proseguire con l'intervista. "Rifammi la domanda ora.... hai delle labbra morbidissime", ha ribattuto divertita Jennifer,