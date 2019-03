Jed Allan, addio al patriarca della soap "Santa Barbara"

Si è spento a 84 anni Jed Allan, star di tante soap opere americane come "Santa Barbara", "General Hospital" e "Il tempo della nostra vita". Era noto anche per aver interpretato il padre di Steve nella serie tv "Beverly Hills 90210". A dare notizia della morte il figlio Rick Brown su Facebook: "Sono dispiaciuto nell'annunciare che mio padre si è spento la scorsa notte. E' morto in pace, circondato dalla sua famiglia e da coloro che lo amavano".