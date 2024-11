James Van Der Beek di "Dawson's Creek" rivela di avere un cancro

James Van Der Beek si è fatto conoscere interpretando Dawson Leery nella serie cult adolescenziale andata in onda dal 1998 al 2003. Nonostante la diagnosi, l'attore ha continuato a lavorare e recentemente è apparso in un episodio di Walker, il reboot di "Walker, Texas Ranger", sulla rete statunitense The CW, e apparirà in un film originale "Sidelined: The QB and Me" che uscirà il 29 novembre. Inoltre sta per apparire in uno speciale della Fox intitolato "The Real Full Monty", che si basa sul film britannico del 1997 e vedrà un gruppo di celebrità maschili spogliarsi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla consapevolezza e la ricerca sul cancro.