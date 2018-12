J-Ax a “Verissimo”: “Ai miei tempi il bullismo era all’ordine del giorno”

Lui è Alessandro Aleotti ed è nato a Milano nel ’72, ma per tutti è J-Ax, uno dei primi rapper del panorama musicale italiano, che con la creazione degli ‘Articolo 31’ insieme a Dj Jad ha rivoluzionato un genere poco conosciuto all’epoca nel nostro Paese. In una lunga intervista a “Verissimo” racconta i 25 anni della sua carriera e anche i problemi che hanno contraddistinto la sua adolescenza: “Dopo essermi traferito in provincia, ho patito il bullismo, ma negli anni ’80 era accettato. Sono contento che oggi se ne parli così tanto”. Per J-Ax da quasi un anno e mezzo però la realtà di tutti i giorni si chiama Nicolas, il suo primo figlio che gli ha ispirato ‘Tutto tua madre’, suo ultimo pezzo: “La mia canzone più bella, non l’ho scritta io è stata la mia vita a scriverla. L’ho solo raccontata”.