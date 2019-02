Ivana Icardi: "Per Wanda Mauro è un bancomat, lei vuole solo stare al centro dell’attenzione"

Nuovo attacco di Ivana Icardi, sorella del calciatore dell’Inter, Mauro, alla cognata Wanda Nara. "Mio fratello per lei è un bancomat", ha dichiarato Ivana dal salotto di "Domenica Live" riferendosi alla moglie procuratrice dell’ex capitano nerazzurro. "Gli ha fatto credere che noi lo vogliamo per i soldi, ma non gli abbiamo mai chiesto niente. Io giuro che non gli abbiamo mai chiesto niente", ha aggiunto la sorella del campione che ha raccontato a Barbara D’Urso come per colpa di Wanda il fratello avrebbe chiuso ogni rapporto con la madre. "Lei vuole mostrare al mondo che siamo una famiglia felice e che va tutto bene, ma non è così. Mauro non vede mia madre", ha continuato la ragazza piangendo: "Le mie lacrime sono vere, non come le sue a cui piace fare lo spettacolo".