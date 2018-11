Ivana Icardi al fratello: "Mauro, torniamo a essere una famiglia"

Ivana , la sorella dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi , lancia un appello al fratello attraverso le pagine del magazine di " Pomeriggio cinque " in edicola questa settimana. "Non voglio più litigare, sei la cosa più importante per me. Mi piacerebbe fare la pace e stare bene tutti" dice la ragazza che ha partecipato all'edizione argentina del Grande Fratello. E proprio questa sua decisione avrebbe creato i problemi tra lei e Wanda Nara ...

Si perché la moglie nonché manager del calciatore avrebbe visto in questa decisione una mossa potenzialmente pericolosa per la carriera del bomber. "Prima che io entrassi nella Casa mi ha anche bloccata su Instagram - dice Ivana nell'intervista -. Sosteneva che io chiedessi sempre soldi a mio fratello e che gli dicevo che non sarei andata al Grande Fratello solo se lui mi avesse dato una casa o pagato l'operazione al seno. Non è vero nulla".



Insomma, una brutta storia che la Icardi vorrebbe lasciarsi alle spalle. "Non so quale sia il problema con lei - spiega -. E pensare che ho sempre avuto un bel rapporto con tutte le altre fidanzate di Mauro". Ma adesso anche il fratello e la madre hanno tagliato i ponti. "Qualche mese fa mi trovavo a Milano e volevo conoscere mia nipote, ho implorato mia madre di darmi il numero di Mauro ma non mi è stato possibile vederlo".