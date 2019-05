Ivan Cottini: “Non sono un eroe, ma mi ero rotto le palle di fare il malato”

La vita che cambia da un giorno all’altro. È ciò che è successo a Ivan Cottini, ex ballerino di Amici, che a 27 anni ha scoperto di essere affetto dalla sclerosi multipla: “Ero andato a letto sentendomi invincibile, mi sono svegliato piccolissimo e senza forza”. Anche se subito Ivan non pensò a una malattia così grave: “Era il periodo in cui facevo il modello e così pensai subito ad aver esagerato magari qualche sera – racconta a Verissimo – quindi tornai aletto, ma una volta svegliato ero ancora più debole”. Così la drammatica diagnosi, ma anche la forza per ripartire: “Non sono un eroe ma mi ero rotto le palle di fare il malato”. Da qui la vita di Ivan è ripartita, ha conosciuto l’amore ed è anche diventato il papà della piccola Viola: “Valentina mi ha salvato, abbiamo fatto tutto in ospedale, il primo bacio, la prima cena e anche la prima volta”. Ma diventare papà non è stato così banale: “Ho deciso di smettere di prendere farmaci senza neanche consultare i medici. In tanto mi criticano per essere diventato padre, ma ora mi godo ogni momento di condivisione con lei. Non ho più paura della sclerosi da quando c’è Viola”.