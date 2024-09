Al via su Italia 1 la terza stagione di "Chucky": la Casa Bianca a rischio

Nel frattempo, Jake, Devon e Lexy, ormai segnati dalle precedenti esperienze con Chucky affronteranno nuovi traumi, ma non si sottrarranno dal combattere l’acerrimo nemico.

Mentre cercheranno di capire come fermarlo una volta per tutte, i tre scopriranno che Chucky ha nuovi alleati e in mente qualcosa di terribile…