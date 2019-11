Italia 1 è la terza rete più vista in prima serata

Italia 1 è la terza rete italiana più vista in prima serata, con il 5.93% di share sul pubblico totale (+16.7% rispetto all’omologo dello scorso anno). La rete scala così la classifica e cresce ulteriormente in prime-time e 24 ore sui pubblici più giovani. In particolare sul target commerciale 15-64 anni è la terza rete in prima serata con il 7.84% di share.