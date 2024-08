Su Italia 1 "Gioco sporco - I misteri dello sport": si parte con Maradona e Pistorius

Da giovedì 22 agosto, in prima serata su Italia1, verranno presentati i docufilm, a cura della redazione di SportMediaset, "Gioco Sporco - I misteri dello sport". In ogni puntata del programma si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondo dello sport, approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di anni, non sono stati del tutto chiariti. Nella prima puntata verranno raccontate le storie di Diego Armando Maradona e di Oscar Pistorius.