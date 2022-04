Il fidanzato di Floriana Secondi dopo l'eliminazione da "L'Isola dei Famosi": "A un certo punto era indifendibile"

Il giorno dopo l'ottava puntata de

"L'Isola dei Famosi"

"Pomeriggio Cinque"

Ilary Blasi

, il salotto ditorna su quanto accaduto nel reality condotto daper analizzare le discussioni, i colpi di scena e l'eliminazione definitiva di Floriana Secondi

Come mostrato in una clip nella trasmissione di

Barbara d'Urso

momenti di tensione

televoto

, l'ex gieffina era sbarcata in Honduras con entusiasmo e tenacia da vendere, ma nel corso della sua esperienza non sono mancaticon altri naufraghi che l'hanno portata più volte al

Un tema su cui si sofferma il compagno di Floriana,

Angelo

era indifendibile

: "Secondo me ci ha messo del suo per essere eliminata - commenta in collegamento con la trasmissione di Canale 5 - Il fatto che sia la mia donna non significa che io debba difenderla a spada tratta. Non riesco ancora a capire il motivo, ma a un certo punto il suo atteggiamento. Ha litigato con più di qualche persona e alla fine secondo me gliel'hanno fatta pagare. Sono molto dispiaciuto per questa cosa".

E in conclusione precisa: "Come sono stato diretto nel dire che se l'è un po' cercata, allo stesso modo secondo me "L'Isola dei Famosi" ha perso un personaggio importante".

"La sua corazza di muscoli nasconde il temperamento di una persona

molto sensibile

Valentina Persia

, ma non bisogna aver paura di farla venire fuori e secondo me si pentirà di questo", aggiunge, una delle assolute protagoniste della scorsa edizione del reality.