Loredana Cannata, per provare a ottenere l'immunità, dovrà stare sott'acqua in apnea per un minuto e trenta all'interno di una gabbia. La sfida sembra cominciare bene, ma a un certo punto qualcosa va storto: trascorso un minuto la naufraga tenta di risalire, ma i suoi capelli si sono impigliati nella gabbia e lei non riesce ad andare in superficie. Vedendo l'attrice che si dimena in seria difficoltà, lo studio va nel panico. "È rimasta impigliata con qualcosa con cui si è legata. Ragazzi per cortesia aiutatela", chiede la conduttrice Veronica Gentili, visibilmente agitata.