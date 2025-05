"L'Isola dei Famosi", quattro naufraghi in nomination

Al termine della prova ricompensa, necessaria per conquistare i propri effetti personali, i naufraghi vengono accolti per la prima volta in Palapa per esprimere la propria nomination. Se a pesare sono soprattutto le sensazioni percepite durante i primi momenti in Honduras, nel gruppo dei Giovani i più votati sono Lorenzo Tano e Leonardo Brum, mentre tra i Senatori la scelta ricade su Alessia Fabiani e Mario Adinolfi.



L'ultima parola spetta ancora una volta ai leader dei due gruppi: di fronte alla parità di voti, Spadino deve scegliere chi salvare tra Lorenzo e Leonardo, facendo ricadere su quest'ultimo la sua decisione. Inoltre, insieme a Lorenzo Tano, Spadino manda in nomination Carly Tommasini.