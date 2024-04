"L'Isola dei Famosi", Marina Suma dopo l'infortunio: "Sto bene, ma sono sotto antinfiammatori"

Dopo i momenti di apprensione vissuti durante la terza puntata de "L'Isola dei Famosi", giovedì 18 aprile Marina Suma è riapparsa accanto all'inviata in Honduras Elenoire Casalegno per aggiornare il pubblico di Canale 5 sulle sue condizioni di salute in seguito all'incidente procurato nella prova contro Pietro Fanelli.

"Sono integra, non sono a metà per fortuna", ha ironizzato in un primo momento, prima di descrivere nel dettaglio il suo stato.

"Per fortuna sto bene, niente di rotto. Solo che ho avuto uno strattone molto forte e sono sotto antinfiammatori perché ho dolori alla schiena e alle costole".