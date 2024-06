"L'Isola dei famosi", Manila Nazzaro porta il suo bouquet di nozze a Matilde Brandi

Prima della Sorpresa, Vladimir Luxuria ha mostrato una clip in cui Matilde parlava delle sue amiche: "Sono quasi due mesi che sono lontane dalle mie amiche, sono state fondamentali durante il periodo più buio della mia vita: quando mi sono separata. In particolare Manila, lei ha capito tutto di me, è stata lei a farmi da Cupido. Alla fine è stata lei a sposarsi per prima. Dovevo essere damigella al suo matrimonio, mi aveva fatto vedere anche il vestito che aveva scelto per me. Poi è arrivata la notizia dell'Isola e lei è stata a dirmi: non ti preoccupare, vai!".Dopo aver visto la clip, Matilde Brandi ha aperto una scatola in cui ha potuto vedere il vestito che avrebbe dovuto indossare durante la cerimonia: "Manila è quella che c'è sempre per me - ha raccontato la concorrente -, lei è stata a farmi innamorare di nuovo, ha fatto tanto per me. Ho sempre pensato a lei". Proprio durante questo discorso, alle sue spalle Matilde Brandi ha ricevuto l'abbraccio dell'amica Manila Nazzaro: "Ma ti rendi conto della forza che hai? Sei arrivata fino in fondo - ha detto l'ex concorrente del "GF Vip" -. Sai quanto siamo orgogliose di te e ti abbiamo sempre sostenuto".