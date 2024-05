"L'Isola dei Famosi", eliminata Rosanna Lodi: cinque in nomination

La concorrente ha dovuto lasciare l'Honduras dopo aver perso il televoto che la vedeva contrapposta ad Artur Dainese e Samuel Peron. Il primo concorrente a salvarsi è Samuel. "Grazie di cuore. Per me è una gioia rimanere qui", dice il ballerino.

A dover abbandonare definitivamente l'Isola, invece, è Rosanna che prima di lasciare definitivamente il programma ha la possibilità di dare il fatidico Bacio di Giuda ad uno dei suoi compagni. La sua scelta ricade su Samuel Peron: è lui il primo concorrente in nomination.

Nel corso della serata, gli altri naufraghi hanno dovuto decidere i concorrenti da mandare in nomination. La scelta del gruppo è ricaduta su Artur Dainese e Valentina Vezzali, mentre i due leader di puntata Edoardo Stoppa e Matilde Brandi hanno votato rispettivamente per Khady Gueye e per Alvina Verecondi Scortecci.

A loro, come detto, si aggiunge Samuel Peron. Il più votato tra loro sarà salvato ma ci sarà un televoto flash che eliminare uno degli altri naufraghi nel corso della prossima puntata in onda in prima serata domenica 19 maggio, sempre su Canale 5.