Il primo ha infatti deciso di ribellarsi alle indicazioni del Leader, dichiarando di voler vivere l'avventura sull'isola come una vacanza senza fatiche e senza pressioni. Parole che non vengono apprezzate dalla maggioranza del gruppo, a partire da Samuel Peron e Joe Bastianich .

La quarta puntata de "L'Isola dei Famosi" , in onda giovedì 18 aprile in prima serata su Canale 5, si apre all'insegna della rivolta portata avanti da Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli .

E proprio contro l'imprenditore, protagonista di una clip mostrata nel corso della puntata, sono rivolte le critiche del critico d'arte. "La differenza tra me e te è che io mi occupo di Caravaggio e tu ti occupi di squacquerone, quindi taci", ha commentato, invitando poi Bastianich a confrontarsi faccia a faccia. "Hai detto che io faccio show, ma io lo faccio bene e tu lo fai male".

Provocazioni alle quali il naufrago newyorkese preferisce non rispondere, soffermandosi invece sull'importanza del contributo che ogni concorrente potrebbe offrire per la sopravvivenza. "La società è fatta di scambio di lavori, di idee, di racconti, ma se qualcuno non vuole farne parte va benissimo", commenta trovando l'immediato supporto di Samuel.

Ai due naufraghi fa eco anche l'opinionista Sonia Bruganelli: "Tanto di cappello al signor Radini se vuole stare da solo, ma che lo faccia davvero. Sai benissimo che ci devono essere delle regole quando si è in quindici, altrimenti il più forte vince e gli altri muoiono. Se davvero non ti interessa, non chiedere l'elemosina; prendi le tue cose, mettiti da parte e fai la tua avventura". Da qui si accende un confronto, con il critico d'arte che spiega di non voler contribuire ai lavori portati avanti dagli altri naufraghi e che preferisce vivere della loro elemosina, paragonandosi a Diogene.



A spalleggiare Daniele Radini Tedeschi, ci pensa Pietro Fanelli. "Io sono disposto a dare metà del mio cibo, ogni giorno, a Daniele per incentivare la cultura e i racconti, che secondo me sono molto importanti". Il ragazzo prosegue ribadendo ancora una volta la sua filosofia senza nascondersi: "Io vivo la vita in un modo diverso dagli altri, vivo alle spalle della società". Parole che ancora una volta non trovano d'accordo gli opinionisti del reality.