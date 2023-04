"Isola dei Famosi", per Cristina Scuccia una notte di lacrime e paure

All'"Isola dei Famosi 2023" l'avventura di Cristina Scuccia è iniziata all'insegna delle emozioni.

Non solo quelle positive per la nuova esperienza e la conoscenza con gli altri concorrenti, ma anche quelle negative che l'ex suora si è trovata a vivere nottetempo. La naufraga, infatti, ha vissuto momenti di tensione durante le sue prime notti in Honduras, condizionate dalle sue fobie. L'ormai ex suor Cristina ha più volte detto ai compagni di temere i pericoli che si potrebbero nascondere sull'isola, tuttavia sembra che a fare spaventare la concorrente siano più che altro il buio e la possibilità di incontrare degli animali proprio durante la notte.