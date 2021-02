"Isola dei Famosi", ufficializzati altri tre concorrenti. E c'è anche Elisa Isoardi

"Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera - spiega Elisa - La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

La Isoardi avrà un fan speciale, il fratello Domenico, un "eremita" che vive in montagna in una casa senza tv e senza gas: "Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò".

TI POTREBBE INTERESSARE: