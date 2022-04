"Isola dei Famosi", proposta di matrimonio di Estefania: "Roger, mi vuoi sposare?"

La relazione tra i due, che sarebbe iniziata già nei giorni precedenti la prima puntata dell'' Isola dei Famosi ", va avanti ormai da più di un mese, tanto che la modella argentina ha deciso di fare il grande passo chiedendo la mano del naufrago. Ma la coppia non sa che presto l' ex fidanzata del modello sbarcherà in Honduras per un chiarimento che potrebbe cambiare gli equilibri.

Durante un confessionale, Estefania ha parlato del suo amore per Roger. "Stiamo da più di un mese sull'Isola e

il mio amore per lui aumenta sempre di più

- ha raccontato -. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui".

Davanti agli occhi indiscreti di Carmen, la modella si è inginocchiata e ha scherzato: "

Roger, mi vuoi sposare?

Vuoi restare tutta la vita con me?". Il naufrago, stando al gioco, ha risposto: "E l'anello?". Tra risate e baci, la Di Pietro ha commentato: "Un quadretto di perfezione".

Le cose tra i due potrebbero, però, cambiare presto. Pochi giorni fa, in una delle ultime puntate dell'"Isola dei Famosi", Ilary Blasi ha chiesto a

Beatriz

, ex fidanzata di Balduino, di volare in Honduras per avere un chiarimento con Roger. La ragazza ha, infatti, sostenuto più volte che la loro relazione non fosse giunta al capolinea prima dell'inizio del reality. Versione smentita dal modello e a cui non crede neanche Estefania, che ha accusato Beatriz di essere alla ricerca di visibilità.