"Isola dei famosi", nuovo look per il vincitore Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis , il vincitore della più lunga edizione dell’ Isola dei Famosi , ha postato sui social delle immagini in cui fa vedere il prima e il dopo. Il look è decisamente cambiato...

"L’esperienza più intensa della mia vita - ha scritto Nicolas su Instagram - Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita. Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato".

L'attore si sta godendo un momento tutto suo dopo l'esperienza nel reality in cui all'inizio, come lui stesso ha dichiarato, non credeva. Alla fine è riuscito a mettersi a nudo e far vedere a tutti come è veramente. Ora che è a Roma può finalmente mangiare, riabbracciare i cari e, soprattutto, ricominciare di nuovo...

