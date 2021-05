"Isola dei Famosi", i naufraghi sono euforici e si godono gli spaghetti vinti da Ignazio 

Il ritorno in Playa dopo la ventesima puntata dell'" Isola dei Famosi" si può riassumerlo sotto un’unica grande parola: euforia. "Perché ormai siamo tutti quanti felici, il gruppo si è consolidato e ci vogliamo bene l’un l’altro", confessa Awed esprimendo la gioia di tutti. Anche Miryea non fa eccezione soprattutto dopo aver sconfitto Fariba. E poi ci sono gli spaghetti conquistati da Ignazio "che sono veramente un toccasana, un ritorno alle origini”, come commenta Andrea.



Isolde invece non è contenta della nomination e decide di sfogarsi come sa solo lei: andando a fare legna. Matteo, anche lui al televoto, ammette ai compagni di voler arrivare in finale e rendere i suoi genitori orgogliosi di lui.

Si festeggia anche su Cayo Paloma, dove Beatrice Marchetti è colta dall’euforia di aver superato anche questa puntata, confessando a Roberto di nutrire qualche speranza di vincere l’Isola dei Famosi.