"Isola dei famosi 2022", tra Luca e Gaetano sono di nuovo scintille

Ormai due settimane li separano dalla finale e nella puntata di lunedì scopriremo chi dovrà andarsene tra Estefania, Gennaro, Marialaura e Nick . Il timore di essere eliminato sembra non essere uno sprone abbastanza forte per Gennaro che ha ancora degli screzi con Luca che lo rimprovera di non fare abbastanza.

"Devi fare vedere di aver forza di volontà - gli dice Luca -, che non è solo il 'Gennaro aiutami a far questo' e ok, faccio il compitino quel minuto e poi dopo torno a sedermi". Un rimprovero che Gennaro non accetta. "Cos'è il compitino? Cosa Luca?! Che stai dicendo?" ribatte accusando di contro Luca di non fare granché "Solo perché hai preso due pesciotti". "Sempre meglio di te che dici 'non sono nato pescatore' e con questa scusa non vai mai a pesca" risponde l'altro.

Intato Edoardo, tornato sulla Playa dopo qualche giorno di assenza, non può fare a meno di notare Mercedesz e dice a Carmen e ad Estefania che la trova ancora più bella. Estefania per solleticare il suo ego gli fa notare come Mercedesz abbia sentito la sua mancanza...