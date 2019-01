Nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi, Taylor Mega era finita sotto i riflettori per un video postato sui social nel quale sembrava lasciar intendere che la sua permanenza a Palapa non sarebbe durata oltre tre settimane. In questa seconda puntata, l'influencer va in zona nomination per chiarire l'accaduto.



"Conosco le mie debolezze - ha confessato - soffro di attacchi di panico e un'esperienza come questa non è semplice. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ho abusato di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. Se sono così piena di ansie è perchè ho un passato difficile. Sono uscita da questa situazione dopo 6 mesi, l'ho fatto da sola, i miei non hanno mai saputo niente. Quest'isola mi sta facendo scoprire che ce la posso fare".