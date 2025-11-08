Al via la terza stagione di "Intelligenze artificiali - In mezzo a noi"

La terza e nuova serie sposterà l'obiettivo dal "Cosa accadrà" al "Cosa sta accadendo ora". Andrà a caccia dell'IA nascosta negli oggetti comuni: dagli algoritmi che governano i nostri social media e le nostre playlist, alle app per la salute, fino ai sistemi invisibili integrati nei nostri elettrodomestici e nelle nostre automobili. Ogni settimana, analizzerà i fatti di attualità in cui l'intelligenza artificiale è protagonista, scoprendo quando agisce da aiutante, quando da nemica, quando sia un semplice mezzo o il fine ultimo. Insieme a esperti, tecnici e filosofi, Matteo Flora ci guiderà in un viaggio necessario per comprendere come riconoscere e gestire questi nuovi "abitanti sintetici", ormai presenti nella nostra società. L'obiettivo non è più solo capire la tecnologia, ma imparare a conviverci in modo consapevole.