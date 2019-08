"Sono scioccato ed incredulo, non mi era mai successo niente di simile...". A parlare è Tommaso Zorzi, influencer ed ex concorrente di "Riccanza" e "Pechino Express", che sul suo profilo Instagram racconta la brutta disavventura vissuta poche ore prima a Milano, postando un video a testimonianza: "Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di merda....".