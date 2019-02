Insulti alla D’Urso, la conduttrice: “L’offesa non è a me, ma alle donne”

Barbara D’Urso rompe il silenzio sugli insulti che John Vitale, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi le aveva rivolto un anno fa sui social. Nell’ultima puntata del reality, infatti, Alessia Marcuzzi ha chiesto spiegazioni al naufrago sulle pesanti frasi postate su Facebook, esprimendosi duramente sulla questione: “Per me andrebbe eliminato dal programma”, ha detto la conduttrice. Nella puntata di “Domenica Live", poi, il commento della diretta interessata che non ha usato mezzi termini: “Non mi sento offesa – ha detto la D’Urso – sono una donna e una professionista strutturata. Questi insulti non mi toccano. Però penso a tutte le altre donne che da queste parole e da queste violenze verbali vengono colpite ogni giorno”. L’intervento della padrona di casa, si è concluso con un avvertimento a Vitale: “non accetterò che tu venga nel mio studio a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena”.