Inizia il countdown per "The Mandalorian 2": in arrivo a ottobre pronto a replicare il successo

"The Mandalorian" è stata una delle serie più seguite su Disney+ , capace soprattutto di risvegliare l’interesse dei fan nei confronti della saga di Star Wars , che invece aveva un po’ deluso con l’ultima trilogia cinematografica. I nuovi episodi della serie inizieranno ad arrivare sulla piattaforma streaming dal 30 ottobre: dopo una lunga pausa prolungata anche dalla crisi coronavirus sono in tanti a contare i giorni per poter riabbracciare Baby Yoda , Mando e tutti gli altri personaggi della prima stagione dello show spin-off.

Le riprese della seconda stagione erano terminate prima che la pandemia paralizzasse i set di tutto il mondo e già a febbraio l'amministratore delegato di Disney Bob Iger aveva anticipato che i nuovi episodi sul pistolero interpretato da Pedro Pascal sarebbe tornato molto presto.

Accanto all'attore che interpreta il Mandaloriano e alla star Baby Yoda vedremo alcuno nuovi ingressi nel cast. Ci sarà Rosario Dawson, che interpreterà Ahsoka Tano, personaggio che i fan del franchise hanno già incontrato, in forma animata, nella serie "Star Wars: The Clone Wars". Inoltre ci sarà spazio anche per un iconico personaggio della saga, Boba Fett, interpretato in quest'occasione da Temuera Morrison che aveva interpretato Jango Fett, il padre di Boba Fett, nel film prequel del 2002 "L'attacco dei cloni".

A dirigere i nuovi episodi sono stati coinvolti una pletora di nomi noti, il creatore della serie Jon Favreau ("Iron Man"), Dave Filoni ("Star Wars: The Clone Wars"), Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez, Carl Weathers e Peyton Reed ("Ant-Man").

