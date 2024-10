Una capra come animale domestico, la storia dell'influencer Giorgia Malerba: "Si chiama Bruno"

L'artista racconta ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" la sua passione per gli animali, soffermandosi in particola sul suo rapporto con Bruno: "Mi troppo ridere - dice alla trasmissione di Myrta Merlino -. Ogni tanto vuole entrare in casa, si sente un po' come un cane". "Mi dà tantissima soddisfazione - prosegue la ragazza, che può vantare sul suo profilo Instagram quasi un milione di follower appassionati alla sua storia -. Quando entro dentro casa è l'unico che mi urla da sopra. Bela e mi viene incontro dalla felicità".