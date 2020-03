Infinity regala a tutti due mesi gratis 

Data la particolare situazione che sta vivendo l’Italia in questi giorni e il prolungarsi della chiusura delle scuole e università, Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, ha deciso di raddoppiare la sua offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova del servizio.

Portare il grande cinema italiano e internazionale nelle case degli italiani è la mission di Infinity. Per questo, a partire dal 7 marzo, chi si registrerà su infinitytv.it potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.

Infinity cerca così di agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po’, mettendo a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia.

A marzo e aprile, tra i tanti contenuti disponibili in catalogo, arriveranno su Infinity Premiere anche Joker, interpretato da Joaquin Phoenix che ha ottenuto il premio Oscar 2020 come Miglior attore protagonista; e Doctor Sleep, il sequel del film cult di Stanley Kubrick Shining con protagonista Ewan McGregor, rispettivamente dal 10 al 16 aprile e dal 24 al 30 aprile. E per le serie tv, la terza stagione di Young Sheldon è in arrivo dal 9 marzo con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alle prime due stagioni complete di Young Sheldon e alle 12 stagioni complete di The Big Bang Theory, per una maratona tutta dedicata al fisico teorico più amato, Sheldon Cooper, e ai suoi amici. Inoltre, la quarta stagione di Riverdale arriverà su Infinity dal 12 marzo con un episodio a settimana (le prime tre stagioni complete di Riverdale sono già disponibili sulla piattaforma).