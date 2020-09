Incidente per Buddy Valastro: il "Boss delle torte" finisce in ospedale

E' noto in tutto il mondo come il "Boss delle torte", definizione che dà anche il nome al reality culinario a puntate in cui realizza torte da fantascienza. Ma questa volta Buddy Valastro ha rischiato grosso. E' stato vittima infatti di un brutto incidente domestico mentre giocava a bowling: il suo braccio è rimasto incastrato nel meccanismo che riposiziona i birilli. Il pasticciere è stato ricoverato in ospedale.