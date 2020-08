E' morta di Covid-19 la vedova del "Boss delle Cerimonie"

LEGGI ANCHE >

Era in ospedale da quindici giorni, per la sua avanzata età, ma pare che non avesse ancora sviluppato i sintomi del coronavirus, pure essendo risultata positiva al Covid-19 che si era diffuso nella struttura, tra suoi familiari e i dipendenti.

La Greco soffriva di patologie pregresse. Il giorno del trasferimento in ospedale, il nipote anche lui portato al Cotugno tra i positivi, aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola, dove però è dovuta rimanere per l'intera degenza.

Nelle prossime ore potrebbe essere dimesso il genero Matteo Giordano, che è in attesa del secondo tampone negativo per tornare a casa.

