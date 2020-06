Incidente domestico per Barbara d'Urso, sui social mostra l'ustione alla mano 

"Ustione di secondo grado. Un po’ di vino e vi racconto tutto". Barbara d'Urso confessa su Instagram l'ultima disavventura di cui è stata protagonista. Nel video la conduttrice non spiega la dinamica dell'incidente ma mostra la mano destra fasciata da un guanto: "La cosa è bella pesantuccia e domenica sera sono costretta ad andare in onda così".

"Amici, devo condividere una cosa con voi - spiega su Instagram - Non è che io condivida proprio tutto della mia vita privata, ma vi racconto molte cose. C’è una cosa che io in realtà non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché fra due giorni sono in diretta e ve ne sareste accorti comunque. È successa una cosa ieri pomeriggio, mi sono fatta parecchio male alla mano".

La d'Urso avrebbe voluto custodire il segreto: "Non volevo dirlo perché tanto non ve ne sareste accorti, invece la cosa è bella pesantuccia e sono costretta domenica sera ad andare in onda così".

Barbara mostra quindi la mano con il guanto: "Qui sotto ho un’ustione importante, è stato un momento doloroso e infatti sto sotto anti dolorifici. Ovviamente le cose brutte sono altre, guarirò. Ripeto, ci ho pensato se condividerlo o meno. Avrei preferito di no, però domenica sera sarò così in diretta, quindi tanto vale avvertirvi prima!".

