Palestra o aria aperta. Addominali o bilancieri. Vale tutto per rimettersi in forma per l’estate e sono molti i vip che condividono con i propri follower gli allenamenti per arrivare prontissimi alla prova costume. E così, ecco gli esercizi di coordinazione e tonificazione per Melissa Satta, Elisabetta Canalis e Georgina Rodriguez.



Chi ha fatto della cura del proprio fisico un vero e proprio credo è stato il compagno di quest’ultima, Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus pubblica quasi sempre le sue routine d’allenamento, da quelle tradizionali a quelle più particolari, e i suoi addominali sono diventati un marchio di fabbrica. Anche tra i vip di casa nostra, non mancano però le eccellenze: da Gianni Morandi fino a Ignazio Moser, passando per gli esercizi di Gianluca Vacchi.