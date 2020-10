In arrivo il revival di "Dexter": Michael C. Hall torna nei panni del serial killer

A sette anni dall'ultimo episodio, arriva una notizia bomba per i fan di "Dexter" . Showtime ha annunciato una nuova serie revival che vedrà protagonista ancora una volta Michael C. Hall nei panni del serial killer dei serial killer. Sarà una miniserie speciale di 10 episodi le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021, con messa in onda prevista per l’autunno prossimo.

"Dexter" aveva esordito su Showtime nell'autunno 2006, proseguendo per otto stagioni che hanno avuto un grande seguito. Il finale con cui si era conclusa la serie aveva suscitato parecchie perplessità nei fan.

Già da tempo si era parlato di un prosieguo per la serie: nel 2014 Showtime aveva accennato a delle "conversazioni in corso", sottolineando però che senza Michael C. Hall non se ne sarebbe fatto nulla. Ora, oltre alla conferma dell'attore protagonista, il revival potrà contare anche sul ritorno dello showrunner Clyde Phillips.

"Dexter è una serie speciale per milioni di fan e per Showtime. Uno show che ha aiutato il nostro network ad imporsi nel panorama televisivo, tanti anni fa", ha detto il presidente di Showtime Gary Levine in un comunicato ufficiale. "Avremmo rivisitato questo personaggio così unico solo se avessimo trovato un approccio creativo adeguato alla serie originale. Ebbene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall lo hanno trovato. Non vediamo l'ora di girare la nuova serie e mostrarla al mondo".

